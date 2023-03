"Così città vuote Adeguare i salari a dove si vive"

"Così le grandi città rischiano di morire". La prima preoccupazione di Luca Mocarelli (foto), professore di storia economica all’Università di Milano-Bicocca, è "per i giovani. Sono loro che innovano, che rendono attrattive le città, Milano compresa. Con 1.200 euro al mese come primo impiego non possono permettersi un affitto. Figuriamoci un mutuo, oggi".

Sono loro i più penalizzati dal rialzo dei tassi?

"Certamente. Siamo passati da un lungo periodo in cui l’inflazione praticamente era zero a uno a due cifre che non si vedeva dagli anni Ottanta".

È sorpreso dal fatto che la Lombardia mostri un tasso di “esclusi“ dai mutui pari al resto d’Italia?

"No, perché i salari non sono adeguati al costo della vita. A Milano un appartamento da 80 metri quadrati in centro costa mediamente 12.500 euro al metro quadrato, a Napoli 5mila a Palermo 2.500. A seconda delle città cambia il costo della casa, cambiano i prezzi dei generi alimentari. A parità di professione e di salario, lo stile di vita e il potere d’acquisto non sono gli stessi".

Soffrono di più le città dove la vita è più cara?

"Sì. Le faccio un esempio: chi ad aprile aveva una rata da 800 euro a dicembre ne pagava 1.100. Chi aveva un reddito da 30mila euro rientrava nel parametro del 35% chiesto dalle banche. A fine 2022 no".

Qual è la soluzione?

"Definire dei parametri salariali per erogare gli stipendi in base al costo della vita, anche se i sindacati non ci sentono. Per ora basterebbe adeguarli in base all’inflazione. Ma chi ha avuto un ritocco del 10% dei salari nell’ultimo anno?".L.B.