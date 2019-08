Costa Volpino (Bergamo), 15 agosto 2019 - Incidente sul lavoro per un giovane operaio bergamasco che ha riportato ustioni su tutto il corpo. Il 31enne operaio di Costa Volpino è rimasto ferito mentre lavorava con una ditta esterna di manutenzione al polo Amazon di Torrazza, in Piemonte. A provocare l'incidente sarebbe il cortocircuito di una cabina elettrica. Ricoverato in ospedale al Cto di Torino, i medici si sono riservati la prognosi. L'incidente è avvenuto mercoledì 14 agosto.

