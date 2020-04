Nembro (Bergamo), 22 aprile 2020 - Il decesso o la grave malattia che hanno determinato una riduzione del reddito e poi ancora: disoccupazione a causa del Covid-19, sospensione dell’attività per i liberi professionisti, cessazione della propria impresa e il mancato rinnovo di contratti a termine. Sono alcune delle credenziali a cui il comune di Nembro ha deciso di assegnare il punteggio maggiore (5 punti) per l’assegnazione dei buoni spesa acquistati tramite i contributi governativi. A Nembro sono stati assegnati 64mila euro. Uno stanziamento che non ha tenuto conto della virulenza con cui il virus ha colpito la cittadina della Valseriana (almeno 120 decessi solo a marzo) ma si è basato sul reddito procapite. Il Comune così ha fatto di necessità virtù, cercando di trovare un equilibrio tra vecchie e nuove emergenze. In altre parole tra chi già si trovava in una situazione di difficoltà economica e chi ha dovuto farci i conti proprio a causa del virus. In questo senso appare molto significativa la decisione di dare rilevanza ai decessi o alle malattie gravi all’interno delle famiglie.

L’Amministrazione, inoltre, ha già deciso che se il numero delle domande dovesse comportare un superamento della cifra arrivata da Roma, integrerà il fondo con proprie risorse. Per quanto riguarda il resto dei criteri per l’assegnazione dei buoni spesa, questi sono suddivisi in due grandi famiglie: quelli riconducibili all’assenza o alla riduzione di reddito e quelli che prendono in considerazione particolari fragilità o bisogni all’interno di una famiglia come anziani non autosufficienti e disabili. Il punteggio ottenuto poi viene ridotto a seconda dell’entità dei deposito bancari. Vengono quindi determinate “quattro classi“ a cui viene assegnato un contributo a seconda dei componenti del nucleo familiare. Si va dai 90 euro per famiglie monoparentali con più di 20mila euro sul conto corrente, ai 550 euro per una famiglia di cinque persone che ha fino a 5mila euro sul conto.