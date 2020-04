Romano di Lombardia (Bergamo), 19 aprile 2020 - E’ stata una delle primissime contagiate dal coronavirus e allora anche la più giovane in provincia - 21 anni - nei giorni dell’irrompere dell’emergenza, nella seconda metà di febbraio: ora la sua sofferenza può considerarsi conclusa felicemente dopo l’esito negativo degli ultimi due tamponi eseguiti nei giorni scorsi. Ed è comprensibile la grande soddisfazione di Milena Maiolino, residente a Romano di Lombardia, tornata finalmente a vivere in modo normale in casa sua, con i genitori, dopo essere rimasta a lungo chiusa in quarantena in una stanza dell’appartamento casalingo, in attesa di una soluzione che le restituisse, con la forza della speranza mai abbandonata, la ripresa di una normalità quotidiana.

Si dice talmente felice della guarigione ufficiale rilevata dai tamponi da averlo espresso subito agli amici che, durante la malattia, si erano continuamente interessati al suo stato di salute e che spera di poter ritrovare quanto prima, non appena possibile, anche per ringraziarli della contiguità amichevole. Le resta solo un timore: "Sono tecnicamente guarita e sono pertanto felice, ma non so se sono immune", timore di potersi ipoteticamente riammalare. Intanto gode di stare bene. La sua storia è cominciata il 19 febbraio quando ha segnalato i primi sintomi: dopo qualche giorno di cura a casa, è stata ricoverata all’ospedale di Romano da dove è stata poi trasferita al Papa Giovanni di Bergamo.

Le sue condizioni, anche dopo l’accertamento ospedaliero sulla presenza del Covid-19 , il 25 febbraio, sono state però giudicate buone, tanto che i medici l’hanno dimessa affinchè continuasse le cure a casa, in quarantena e nel rispetto di tutte le rigorose indicazioni sanitarie. Ed è iniziata, dai primi di marzo, la lunga e solitaria attesa casalinga, fra apprensione e speranza, caratterizzata fortunatamente da condizioni di salute buone già dopo due settimane, tuttavia con la spada di damocle di poter conoscere la realtà del suo stato grazie ai tamponi previsti in questi casi e così mettersi il cuore in pace.

I tamponi non sono arrivati subito; lei li attendeva nella prima decade di marzo, l’attesa si è protratta a venerdì 10 e a sabato 11 aprile quando sono venuti a farle i due tamponi che hanno certificato, in modo certo e per lei di grande gioia, di essere ufficialmente guarita dal coronavirus. La comunicazione certa è di ieri l’altro. "Sono felicissima, molto contenta", racconta Milena al termine di una vicenda lunga ma terminata nel modo migliore: e ora può guardare al domani con serenità, soprattutto all’interno della propria famiglia.