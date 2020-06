Bergamo, 4 giugno 2020 - E' di 84 il numero dei nuovi contagiati di Covid-19 in Lombardia a fronte di 3.410 tamponi eseguiti per un rapporto percentuale di 2,5% (ieri era del 2,1%, quando erano stati processati 11.355 tamponi). Spicca il dato di Bergamo: nella provincia orobica dopo i 77 casi di ieri, oggi viene registrato un solo nuovo positivo: un numero cosi' basso non si era mai registrato, dall'inizio della pandemia nel Bergamasco, territorio molto colpito dal coronavirus. In discesa anche i numeri del contagio nelle altre province. In provincia di Milano i nuovi contagi sono 31, 16 dei quali in città. A Brescia i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.

I dati delle province

In calo i nuovi casi di coronavirus nella Provincia di Milano, oggi 31 (ieri 37 e l'altro ieri 45). Stabile il trend nella città meneghina, dove i positivi al covid oggi sono 16 (ieri 14 e l'altro ieri 12) . Tra le altre province lombarde spicca Bergamo, che, dopo i 77 casi di ieri, oggi ne registra solo uno. In discesa anche i numeri del contagio nelle altre province, con 20 casi a Brescia, 4 a Como, 1 a Cremona, 5 a Lecco, 2 a Lodi, 2 a Mantova, 3 a Monza Brianza, 6 a Pavia, 2 a Sondrio, e 6 a Varese.