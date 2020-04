Bergamo, 30 aprile 2020 - Dimesso ieri dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo anche il secondo paziente Covid bergamasco trasferito in Sicilia il 14 marzo scorso, a causa della mancanza di posti in Lombardia. Marco Maffeis, 61 anni, di Clusone, è risultato negativo al doppio tampone ed è in buone condizioni. É stato trasferito in aereo in un ospedale milanese, dove completerà il percorso di riabilitazione. "Sono felice – ha detto – In questo reparto mi hanno voluto bene, mi hanno amato e guarito. Mi sento fortunato, un sopravvissuto". A Palermo Maffeis è stato seguito dall’equipe di Vincenzo Mazzarese, la stessa squadra che ha avuto in cura l’altro paziente bergamasco dimesso nei giorni scorsi.

