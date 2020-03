Bergamo, 10 marzo 2020 - Champions League, stasera scendono in campo Valencia e Atalanta. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha fatto un appello ai tifosi della Dea perché guardino la partita ciascuno a casa propria.

"Questa sera - ha detto - non organizzate serate con amici, non trovatevi in gruppo per vedere la partita. Vediamola ciascuno a casa propria. Come Comune ci sarebbe piaciuto, se non fosse successo quanto accaduto, organizzare un maxi schermo per questa partita così storica, ma dobbiamo essere tutti responsabili e agire correttamente: l'Atalanta questa sera guardiamola da soli. E speriamo di vincere". "In caso di vittoria - ha aggiunto - niente caroselli, niente assembramenti in piazza, non scendete in strada, non andate ad accogliere la squadra. Saremo tutti comunque autorizzati a urlare dalla finestra".