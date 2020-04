Bergamo, 25 aprile 2020 - Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo (Bergamo), ha esortato i suoi concittadini a essere forti nonostante la tragedia sanitaria che ha colpito la comunità, una delle più ferite in Italia dall'epidemia di Covuid-19. "Tutti abbiamo un ruolo fondamentale e insostituibile in questa nuova dimensione che stiamo vivendo e che dobbiamo continuare a vivere per riprenderci la nostra comunità e la nostra vita", ha scritto in un post sul suo profilo Facebook. "Lo dobbiamo a chi purtroppo non c'è più, ma anche a tutti noi e soprattutto ai nostri amati figli".

Poi, nel discorso per il 25 aprile, Bertocchi ha sottolineato: "La ripresa deve basarsi su provvedimenti forti, capaci di rispondere a un trauma cosi scioccante. Se da un lato necessitano dell'assistenza di Stato e Regione, dall'altro non devono e non possono restare sospesi nell'attesa". "Spirito di ottimismo e di iniziativa non devono sembrare irrispettosi ma atti dovuti verso la ripartenza", ha aggiunto auspicandosi che "la lezione del 25 aprile 1945 possa essere germoglio di vita nuova anche oggi, per una vita migliore, più consapevole, più umana. Il male virale che doveva farci abbassare la testa - ha concluso parlando nell'aula consiliare deserta - sarà quello che ce la farà alzare più di prima".