Bergamo, 13 aprile 2020 - "Ad Alzano Lombardo nell'ultima settimana si è verificato un solo contagio e la situazione sul territorio è molto migliorata. Anche la curva dei decessi è molto diminuita rispetto ai picchi di marzo. Nella Bergamasca nella giornata di ieri si sono verificati 51 casi positivi e resta quindi confermato il costante decremento dei contagi. Dovremo portare ancora molta pazienza per evitare contagi di ritorno e stiamo lavorando per capire come e quando sarà possibile avviare lo screenig di massa, che ci darebbe un quadro chiaro sulla immunizzazione della popolazione, utile per una ripartenza adeguatamente pianificata", cosi' il sindaco di Alzano Camillo Bertocchi ha comunicato il crollo dei contagi ai residenti invitandoli però al rispetto dei divieti imposti da Governo e Lombardia.

