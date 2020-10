Bergamo, 17 ottore 2020 - "La seconda ondata è arrivata, e non è meno pericolosa della prima". Inizia così un post Facebook del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, riguardante la situazione contagi da Coronavirus. E prosegue: "Anzi, riguarda tutto il Paese, mentre a marzo e aprile l'epidemia si era concentrata sulle regioni del nord. La velocità con cui il contagio si va diffondendo è superiore a tutte le previsioni. In Lombardia le province più colpite sono quelle di Milano, Monza e Varese, mentre i territori che avevano sofferto di più in primavera - Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi - al momento sono quelli che presentano i dati migliori (ma anche qui in crescita). Preoccupa soprattutto Milano".

Il primo cittadino ha poi ricordato che ieri ha partecipato "ad una lunga riunione con il Presidente della Regione Fontana, i suoi collaboratori, i sindaci dei capoluoghi lombardi e i capigruppo del Consiglio regionale". Subito dopo i vertici della Regione hanno incontrato il Comitato tecnico scientifico e a fine giornata è stata emessa l'ordinanza regionale con nuove disposizioni. "Anche il governo sta valutando l'adozione di nuove misure - ha continuato Gori - L'obiettivo di tutti è evitare un nuovo lockdown, salvaguardare innanzitutto le scuole e il lavoro. La situazione è comunque in continua e rapida evoluzione. Per questo abbiamo fissato per lunedì pomeriggio un nuovo incontro tra i sindaci dei capoluoghi lombardi e la presidenza della Regione".