Bergamo, 22 aprile 2020 - Non è un luogo comune definire laboriosi e concreti i bergamaschi. La coesione e la forza con cui hanno gestito l’emergenza ora si sta manifestando nella proiezione del come ripartire. Perciò, prima e unica provincia d’Italia, è già stato pensato e firmato un protocollo integrativo fra associazioni imprenditoriali, sindacali e Ats al fine di delineare le procedure per garantire le massime condizioni di salute possibili all’interno dell’azienda, oltre all’operatività necessaria alla loro realizzazione. Partendo dalle direttive nazionali del 14 marzo scorso, è stata stilata una asciutta lista di 16 punti ciascuno dei quali con diversi commi a cui si dovrà tener fede in maniera pedissequa. Misure attive e passive di prevenzione che toccano tutti gli aspetti di una giornata produttiva. Dalle disposizioni specifiche sulla quantità di ricircolo dell’aria a seconda delle dimensioni degli ambienti, alle pulizie delle superfici, passando per l’accesso di dipendenti e di fornitori, o la gestione delle persone in uffici e aree comuni dell’azienda. Particolare attenzione viene riposta sulle prassi di sanificazione: le aziende si impegnano a evitare (per quanto possibile) l’utilizzo promiscuo di attrezzature fra lavoratori garantendo fornitura esclusiva a ciascun dipendente.

Ci sono poi norme per disporre l’ingresso scaglionato dei dipendenti, per orari e percorsi, e regole per usare mezzi aziendali: auto, furgoni, pulmini. E ancora, sistemi per condividere in sicurezza mense e aree ristoro. "Questo accordo congiunto è l’espressione concreta del sistema Bergamo e delle sinergie che sa attuare. E, ultimo ma non meno importante, della sua capacità di agire in tempi rapidi in un momento di vera emergenza sanitaria, economica e sociale – commenta Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo – Abbiamo costruito le condizioni perché ci possa essere la possibilità di lavorare in sicurezza: questo è il nostro contributo per la fase 2".