Casnigo (Bergamo), 12 aprile 2020 - Intitolare il campetto di basket di Casnigo a Emiliano Perani , il grafico pubblicitario e fotografo bergamasco di 36 anni ucciso dal coronavirus. L’iniziativa è di un amico di Perani, Giorgio Capponi, che ha lanciato una petizione su change.org, che sino ad ora è stata sottoscritta da 1.750 (a inizio pomeriggio di ieri) persone. L’obiettivo è di arrivare a quante più adesioni possibili. Emilio Perani era molto conosciuto in Valgandino. Per molti anni aveva realizzato le locandine della rassegna musicale “Bos Festival”, mentre nel 2018, insieme alla fidanzata, aveva affrontato in Sudamerica un viaggio di 8 mesi tra Cile, Bolivia, Ecuador. Dal viaggio era nato il libro “Un viaggio per due”, con molti scatti fotografici realizzati da Emiliano. Tra le sue passioni, il basket: non appena aveva tempo si cimentava sul campo in accese sfide con gli amici. "Un pezzo di Emi sarà sempre dentro di noi, ma se ogni volta che torneremo al campo vedremo la scritta “Parco giochi in memoria di Emiliano Perani”, sapremo che la sua lotta è valsa qualcosa, che ogni canestro fatto sarà fatto in nome suo", dicono i promotori.

