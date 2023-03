"Copriamoci di pannelli per sfruttare di più il sole" L’esperto del Politecnico: mobilità e case decisivi nella decarbonizzazione

"L’idroelettrico è già sfruttato al massimo, in più c’è un problema di carenza di precipitazioni e acqua che scarseggia". Mario Motta, delegato della rettrice del Politecnico di Milano per la transizione energetica, guarda al "fotovoltaico" come "la strada su cui insistere nella lotta alla decarbonizzazione".

Nell’ultimo anno la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è aumentata in Lombardia. Qual è stata la spinta principale?

"C’è stata maggiore attenzione perché ha un costo certo a differenza di quanto abbiamo visto per l’energia prelevata dalla rete. Se installo un impianto fotovoltaico so quanto costa e quanta energia produce. Per un’impresa è una questione di costi e di competitività".

I numeri mostrano una dipendenza verso l’idroelettrico.

"Il settore è sviluppato, non ha margini di crescita. In più c’è un problema legato alla mancanza di precipitazioni e di acqua a disposizione".

Quali fonti rinnovabili potrebbero essere sfruttate di più in Lombardia?

"Se si seguisse la linea della Commissione europea, dal biogas ripulito si potrebbe estrarre biometano da immettere nella rete del gas e aumentare la quota di rinnovabili. Ma il potenziale più grande è quello del fotovoltaico: l’energia costa la metà".

Perché è ancora inespresso?

"Ci sono barriere alla sua implementazione che non sono di natura economica. Sono di tipo autorizzativo e normativo. E gli investimenti languono".

Quali sono gli ostacoli più difficili da superare nella transizione energetica?

"La percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, non solo elettrica ma anche termica, va combinata con una riduzione di consumi. In parte nell’ultimo anno c’è stata, sulla scia dei prezzi dell’energia molto alti. Manca però un’azione strutturata delle istituzioni".

Dove si decide la partita della decarbonizzazione?

"Nella mobilità e nel civile. Al di là della tecnologia utilizzata per muoversi, non è pensabile sostituire 40 milioni di auto a combustione con altrettante elettriche: l’obiettivo è fare più viaggi su treni, tram, metrò, mezzi che necessitano di energia elettrica. Nel civile occorre abbattere i consumi degli edifici. Le indicazioni della direttiva europea “Case Green“ vanno in questo senso: sarà indispensabile un impiego massivo di pompe di calore e coprire le superfici degli edifici civili e industriali con pannelli".

L.B.