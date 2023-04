Controlli in due cantieri: norme sulla sicurezza violate 55mila euro di ammende

Controlli in due cantieri a Cantù in corso Unità d’Italia e a Cermenate in via Volta, da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Como, entrambi sanzionati per irregolarità in materia di sicurezza. Su 7 aziende controllate al loro interno, 6 persone sono state denunciate e sanzionate per irregolarità a vario titolo, tra cui la carente prevenzione per le cadute dall’alto, 3 lavoratori su 15 sono stati trovati senza contratto, 5 aziende sono andate incontro alla sospensione dell’attività in attesa di regolarizzare le violazioni riscontrate, anche in materia contrattuale. Complessivamente, i carabinieri hanno elevato ammende e sanzioni per un totale di 55mila euro.Pa.Pi.