Consumi, cresce solo lo scontrino I rincari frenano ancora le vendite

di Luca Balzarotti

Si incassa di più. Eppure si vende meno. Lo rivela l’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi nella ristorazione, nel settore abbigliamento-accessori e nel retail (alimentari esclusi) a giugno rispetto allo stesso mese di un anno fa. Secondo l’associazione di aziende che operano nel commercio con reti dirette e franchising (90mila punti vendita, 450 marchi e 800mila addetti), in Lombardia il mercato fa registrare una crescita del 2,8%. Ma il dato positivo, leggermente superiore alla media nazionale (+2,1%), vale solo per la statistica. I consumi crescono perché crescono i prezzi, sotto i colpi dell’inflazione. Valori più alti che non si traducono in un aumento dei volumi, della merce venduta o dei servizi erogati. Inoltre l’incremento del 2,8% dei valore non copre neppure l’impatto dell’inflazione, che a giugno ha iniziato a calare portandosi al +6,4% su base annua, secondo le ultime rilevazioni Istat.

Rispetto a un anno fa, la ristorazione cresce del 5%, mentre il settore abbigliamento-accessori - che a maggio aveva registrato un crollo del -16,2% - torna a salire dell’1,7%. Nell’altro retail - categoria che comprende il commercio al dettaglio ad eccezione dell’alimentare - il trend resta invece negativo (-2,8%). Guardando ai territori, invece, il nord-ovest è l’area dove la crescita dei valori dei consumi è stata meno significativa: +0,7%. Se la Lombardia registra un +2,8% lo deve soprattutto ai risultati di tre province - Milano, Varese e Bergamo - che presentano un incremento superiore al 10%. Positivo anche il dato di Lecco (+8,92% il confronto tra giugno 2023 e giugno 2022) mentre negli altri territori la differenza resta al di sotto del +6,4%.

Il risultato è che là dove i valori sono cresciuti meno di questo dato percentuale non hanno coperto neppure l’indice dell’inflazione (e il fisiologico aumento dei prezzi). A Brescia, Mantova e Monza la differenza rispetto a un anno fa si aggira intorno al 5%; Pavia si ferma al 4,73% mentre Cremona cresce solo dell’1,39%. Negativo, invece, il confronto del valore dei consumi in due province della Bassa Lombardia: a Lodi il mercato segna un calo del 2,6%, a Mantova del 5,74%.