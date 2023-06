"Conservo la prima bandiera del partito"

BUSTO ARSIZIO (Varese)

La bandiera di FI che Orazio Tallarida (nella foto) ha tra le mani racconta una lunga storia, cominciata nel 1994, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi. "Ora che il nostro presidente non c’è più – dice commosso Tallarida, berlusconiano di ferro, tra i primi a Busto Arsizio ad aderire a FI e rimasto sempre fedele al partito e al Cavaliere – è un ricordo ancora più prezioso. C’è la sua firma, fu la prima sulla bandiera. Ha sventolato al primo congresso di FI a Milano, un momento memorabile e poi in tante altre occasioni, ora ho deciso che non verrà più esposta ma la conserverò in una cornice, è per me un simbolo importante". Tallarida nel gennaio 2019 fu ospite in tv a Porta a Porta e in quell’occasione mostrò la storica bandiera. Tanti i ricordi del capogruppo in consiglio comunale degli azzurri, uno in particolare l’incontro a Villa San Martino ad Arcore, "quel giorno Berlusconi mi disse, sei di Busto Arsizio? La città della grande Pro Patria". L’aveva vista giocare, da ragazzo, nel lontano 1952, proprio a Busto Arsizio. Per la cronaca i tigrotti pareggiarono (2-2) con il Milan. R.F.