Condotta fognaria “malata“ A curarla arrivano i sub

di Federica Pacella

Manutenzione da record per la condotta sublacuale, che trasporta i reflui della sponda bresciana del Garda verso il depuratore di Peschiera. Nei giorni scorsi i sommozzatori dell’azienda ligure specializzata Drafinsub sono scesi a 220 metri di profondità nel Benaco per una missione richiesta da Acque Bresciane. Drafinsub ha fatto sapere di aver svolto "un lavoro eccezionale nel raggiungere una profondità di -220 metri e nel stabilire un record mondiale in saturazione in acqua dolce".

Sull’intervento di ordinaria manutenzione della condotta è intervenuto il comitato Gaia di Gavardo, che da sempre chiede di rivedere il progetto del nuovo depuratore del Garda che vorrebbe l’installazione di due nuovi impianti a Gavardo e Montichiari con scarico nel Chiese. La necessità di realizzare un nuovo depuratore per la sponda bresciana del Garda, staccandosi da Peschiera, era nata dalla possibilità che le condotte sublacuali ammalorate potessero rompersi creando un disastro ambientale, tanto che il ministero dell’Ambiente ha stanziato 100 milioni per un nuovo progetto.

"Ci complimentiamo con Drafinsub per il record ottenuto – spiega Filippo Grumi, presidente del comitato Gaia – che dimostra in modo inequivocabile come sia possibile intervenire sulle condotte sublacuali anche alle massime profondità e che non c’è emergenza o manutenzione che non possa essere affrontata e risolta. Ancora una volta si dimostra che spendere centinaia di milioni per sostituire il tubo sotto il lago è inutile perché si può operare con efficacia anche alle massime profondità. L’utilizzo di Rover automatizzati potrebbe in futuro rendere l’operazione meno costosa e molto più sicura, non prevedendo immersioni da parte dei subacquei".