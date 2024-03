Con la Giana Erminio finisce 0-0. Partita condizionata dalla pioggia

di Mattia Todisco

SESTO SAN GIOVANNI (Mi)

È pareggio senza reti tra Pro Sesto e Giana Erminio, sul pantano del Breda a Sesto San Giovanni, il cui manto erboso viene pesantemente influenzato da una pioggia battente. Dopo il successo all’esordio da allenatore della Pro, Angellotti premia Florio, mattatore in casa della Virtus Verona con una doppietta, dandogli una maglia da titolare a centrocampo. I padroni di casa partono meglio, confezionano due buone opportunità con Palazzi e Sala. Zacchi si salva e ridà fiducia alla Giana che risponde prima con Verde dalla distanza (centrale). Le conclusioni non mancano, ma difettano di precisione. Accade anche a Marianucci, di testa in girata su corner dalla destra: la sua incornata spedisce il pallone dritto tra le braccia di Zacchi. È la dimostrazione che le squadre creano, ci provano. In particolare gli uomini di Angelotti sembrano decisamente più in palla rispetto al lungo periodo nero vissuto con Parravicini e nel breve interregno di Paci. Nella ripresa è però la Giana a partire con maggiore convinzione. Palazzi salva sulla linea un tentativo di Ballabio. Le chance da rete si diradano, ma a 2’ dalla fine Del Frate compie un autentico miracolo di piede sulla schiacciata di testa in totale solitudine di Minotti e il risultato non cambia.