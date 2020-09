Centottantamila euro come volano per la ricostruzione economica e territoriale dopo l’emergenza sanitaria. È la cifra stanziata dalla Regione Lombardia a favore del neonato Distretto del commercio delle Torri, che comprende i Comuni di Trescore Balneario, Gorlago e Cenate Sotto: la somma verrà suddivisa in 100mila euro per i negozianti e 80mila per le amministrazioni comunali.

I commercianti hanno tempo fino al 5 ottobre per partecipare al bando. Spiega Marco Belotti, assessore al Commercio di Trescore Balneario: "Vogliamo sostenere le imprese che puntano a innovarsi, promuovendo la digitalizzazione anche nel commercio di vicinato e i servizi a domicilio". Sono ammissibili interventi per l’avvio di nuove attività, per il rilancio di quelle esistenti, per l’adeguamento strutturale ai nuovi standard di sicurezza e per la gestione della logistica. Inoltre è possibile effettuare richiesta per spese non ancora effettuate al momento della domanda, allegando il preventivo (secondo il bando, le spese effettuate decorrono dal 5 maggio 2020). Il contributo previsto per le domande ritenute ammissibili sarà pari al 50 per cento della spesa totale. L’importo massimo per ciascun richiedente non potrà essere superiore ai 4mila euro.

Michele Andreucci