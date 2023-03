Come sta il lago d’Iseo Cercando microplastiche i ragazzi delle medie si scoprono scienziati

di Milla Prandelli

"Come sta il lago d’Iseo?". A rispondere saranno i tecnici dell’Istituto Mario Negri, i volontari della Fipsas di Bergamo e Brescia e gli studenti delle scuole di Iseo e Sarnico. Ieri una cinquantina di ragazzi del Comprensivo Rita Levi Montalcini si sono improvvisati scienziati e, insieme a tecnici, biologi e sub, hanno raccolto campioni delle acque del Sebino lavorando in camice bianco sulla spiaggia pubblica ex Resinex di via per Rovato, che si trova tra i campeggi e il centro del paese che dà il nome al lago. Guidati dagli esperti i ragazzini hanno indossato stivaloni protettivi e raccolto campioni che sono stati tutti etichettati con il nome di chi ha prelevato il liquido, la data, la località e l’orario.

"Il nostro scopo – spiega Laura Generali, responsabile della comunicazione dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS – è capire lo stato di salute del lago e in particolare quale sia la percentuale di microplastiche. Il team multidisciplinare composto dai nostri ricercatori e dalle guide ittiche della Federazione italiana pesca sportiva e Attività subacquee hanno accompagnato gli studenti delle medie di Iseo alla Spiaggetta in località Pianoni, mentre il 25 marzo la stessa attività sarà ripetuta alla spiaggia Lido Nettuno di via Predore, a Bergamo. In questo caso i nostri giovanissimi scienziati arriveranno dall’Istituto comprensivo di Tavernola Bergamasca".

Il progetto si inserisce tra quelli patrocinati da Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023. "Non solo utilizzeremo i campioni raccolti in superficie dai ragazzi, ma in seguito ne preleveremo in vari punti del lago, sia sulle sponde sia in mezzo allo specchio d’acqua che unisce le due province lombarde". All’attività scientifica si unirà quella artistica. Una fotografa infatti seguirà il progetto tappa per tappa, scattando immagini analogiche, ovvero con i tradizionali rullini. Alla fine sarà realizzata una mostra.

In questo periodo le acque del lago appaiono particolarmente limpide, anche se questo non implica l’assenza di microplastiche. Il livello, per la stagione, è particolarmente basso a causa della siccità. Sulla spiaggia iseana infatti restano scoperte alcune decine di metri di fondale e in questo periodo è possibile camminare fino quasi al lido Sassabaneck, come accade raramente e soltanto d’estate. Ieri il livello era di –8.5 centimetri con un riempimento del 15.7%. Davvero poco, se si pensa che tra qualche settimana si aprirà la stagione irrigua.