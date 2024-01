Come il padre dieci anni fa: travolto e ucciso dalle rotoballe

Padre e figlio, stesso destino: morire schiacciati dalle rotoballe a dieci anni uno dall’altro. Quella che sembra una maledizione ha colpito un agricoltore di Castiglione Mantovano, sobborgo di Roverbella. L’uomo, titolare di un’azienda agricola in strada Cisa Nord, si chiamava Claudio Tollio e aveva 57 anni; il padre, Bortolo detto ‘Lino’ aveva 83 anni quando nel settembre 2013 rimase vittima di una tragedia-fotocopia. Quella più recente è avvenuta verso le 19 del primo dell’anno, nell’azienda di famiglia. A scoprirla, un parente che stava lavorando nel reparto mungitura. L’uomo si è accorto che suo cugino da un paio d’ore non si faceva vedere. Allora è andato a cercarlo e l’ha trovato a terra col corpo straziato da una, forse due rotoballe del peso di 4-5 quintali l’una, cadute da un’altezza di 7 metri. Il mungitore ha subito preso un trattore e ha liberato il parente, poi ha chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, compreso un rianimatore, e i carabinieri. Claudio Tollio è stato sottoposto alle terapie d’urgenza ma è spirato alle 21.30. L’agricoltore non aveva con sé attrezzi da lavoro: non si sa cosa fosse andato a fare nel fienile, forse solo a controllare che fosse tutto a posto. Uno scrupolo che gli è costata la vita, così come al padre 10 anni fa: nonostante avesse 83 anni, era andato a dare una mano proprio al figlio Claudio. Avevano accatastato le rotoballe e il più giovane era andato a prenderne altre quando una era caduta da 4 metri travolgendo l’anziano. A cercare di soccorrere inutilmente ‘Lino’ era stata proprio il figlio. Tommaso Papa