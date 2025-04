Colpo al narcotraffico. La rotta del Nord Europa

La droga arrivava in Lombardia dal Nord Europa e poi veniva distribuita ai migliori offerenti delle più importanti piazze di spaccio, tra cui anche Bergamo. Ma lo stupefacente alimentava il mercato di province confinanti, come Brescia e Lecco, Monza, Pavia e Lodi per arrivare a Mantova e Rimini. Movimenti che, si calcola sulla base delle quantità trovate e sequestrate, spostava più di 200 chili solo di cocaina. Una rete ben organizzata e smantellata durante l’operazione eseguita ieri mattina dai militari del Nucleo investigativo di Bergamo assieme ai colleghi dei comandi interessati. Un duro colpo al narcotraffico in Lombardia. Eseguite 11 misure cautelari – sette custodie in carcere, due domiciliari e due obblighi di dimora – Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Bergamo mediante attività tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale, nonché servizi di osservazione e pedinamento, hanno avuto inizio nel luglio 2020 e sono proseguite fino al febbraio 2023, consentendo di accertare l’esistenza di una vasta rete criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di cocaina, hascisc e marijuana che si avvaleva dell’impiego di auto appositamente modificate, dotate di doppi fondi, nonché di telefoni criptati. Durante le perquisizioni, in un’abitazione della provincia di Bergamo sono stati trovati tre panetti di cocaina, per oltre 900 grammi. In un altro caso, i militari hanno scoperto 14 dosi già confezionate per la vendita. Per entrambi gli indagati sono scattati arresti in flagranza: uno sarà giudicato per direttissima questa mattina, mentre per l’altro si attende la convalida da parte del gip di Bergamo. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati complessivamente 61 chili di cocaina, 16 chili di hashish e 3 chili di marijuana. A questi si aggiungono gli 11 chili di cocaina trovati a marzo nell’abitazione di un albanese residente nella Bergamasca, morto per overdose. Eseguiti ulteriori 12 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Bergamo, nei confronti di altrettanti soggetti indagati nel medesimo procedimento penale e non attinti da alcun tipo di misura cautelare. F.D.