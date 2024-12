Cologno al Serio, investita da un’auto mentre attraversa la strada: morta dopo una settimana in ospedale

Cologno al Serio (Bergamo), 22 dicembre 2024 – Non ce l’ha fatta Maria Lorenzi, l’85enne investita da un’auto domenica scorsa mentre attraversava la strada a Cologno al Serio, nella Bassa. Ricoverata all’ospedale di Treviglio, le sue condizioni erano serie.

Quella domenica l’anziana stava attraversando sulle strisce lungo la ex statale 591 per raggiungere, come da abitudine, il cimitero cittadino, quando era stata travolta da una Fiat 500 L condotta da una 57enne di Bagnatica. All’origine, forse, la fitta nebbia che gravava in zona.

Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’automedica e due ambulanze, una della Croce rossa di Urgnano e una da Martinengo. Dopo essere stata medicata sul posto, la pensionata era stata trasportata in ambulanza in codice giallo al vicino ospedale di Treviglio dove era stata sottoposta ad accertamenti. Mentre la conducente dell’auto era stata portata al Pronto soccorso in codice verde.

L'85enne era stata subito sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le fratture a una vertebra, bacino ed entrambe le gambe, oltre a un trauma cranico. Le sue condizioni, con il trascorrere dei giorni però sono peggiorate e per Maria Lorenzi non c'è stato più nulla da fare.

Lascia la figlia Loredana con Augusto, e il figlio Enzo, la sorella e nipoti. La salma è stata composta nella Casa del Commiato Pedrini a Martinengo in via Luoghi, 30. Ieri alle 17 si è svolta la veglia di preghiera. I funerali avranno luogo stamattina alle 11 nella chiesa Parrocchiale di Cologno al Serio. Al termine della funzione si proseguirà per il tempio crematorio di Bergamo.