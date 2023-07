Colere, trovato un corpo nel torrente sotto un dirupo alto 200 metri

Colere – Trovato il corpo di un uomo di 64 anni nel torrente. Accade nelle vicinanze dell’ex statale 294 nel territorio comunale di Colere, a poca distanza dal passo della Presolana.

La segnalazione è scattata poco dopo mezzogiorno, a leggere il report dell’intervento inviato dall’ufficio comunicazione di Areu. A chiamare, probabilmente, un escursionista che ha notato la figura umana in acqua nel corso di una passeggiata.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i volontari del 118 con un’ambulanza e gli specialisti degli interventi in zone impervie del Soccorso alpino. Il corpo affiorava dal torrente, al di sotto di un dirupo alto circa 200 metri. Si tratta di un uomo di circa 64 anni. È atterrato anche l’elicottero.

La persona, però, era già deceduta. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per accertare dinamica e cause dell’accaduto. Non si esclude alcuna pista, anche se l’ipotesi principale sembra quella del decesso seguito a una caduta.