Nembro (Bergamo), 19 maggio 2020 - Non solo i negozi, i bar e i ristoranti. Ieri nella Bergamasca hanno riaperto anche i centri di assistenza fiscale e i patronati dei sindacati, punto di riferimento per migliaia di cittadini e soprattutto per i pensionati. A tenere aperti questi veri e propri presidi sul territorio, prima del Covid, erano gli stessi pensionati, che prestano servizio come volontari. Nella Bergamasca la Fnp-Cisl, il sindacato dei pensionati, ha più di 40 sedi in cui sono impegnati 300 volontari.

In molte località però si farà fatica a riaprire. Il Coronavirus ha fatto diminuire il numero dei volontari del 15% tra decessi e persone che preferiscono rimanere a casa per motivi di sicurezza. Il numero dei soci della Fnp-Cisl morti tra marzo e aprile è anche più impressionate: 2.400. A Nembro, il comune più colpito d’Italia, di volontario ne è rimasto soltanto uno. Erano in otto ma sette hanno comunicato al sindacato di non sentirsela più. Troppo rischioso. D’altronde a Nembro il virus ha fatto più di 160 morti, moltissimi anziani.

Ieri quindi la sede di via Garibaldi è stata aperta da un solo volontario: Claudio Carrara. "Sono un incosciente e se fosse stato per mia moglie anche io ora sarei a casa – dice – ma quando mi sono reso conto che tutti gli altri miei colleghi intendevano rinunciare, mi sono anche reso conto che la sede rischiava di chiudere e che molti cittadini si sarebbero trovati in grande difficoltà. Quindi ho deciso di ritornare in servizio. Non posso biasimare nessuno – sottolinea Carrara, 66 anni e un passato da impiegato all’Enel –, perché gli altri volontari hanno avuto lutti gravi in famiglia. C’è chi ha perso la madre, chi la sorella, chi addirittura più di un parente o ha avuto dei sintomi. Io ho perso un cugino".

La sede Fnp di Nembro ogni anno, nel periodo delle dichiarazioni dei redditi, lavora più di 2mila pratiche. Molti appuntamenti sono già stati fissati ma molti altri rimangono da sistemare perché il Covid ha scombussolato tutto. "Il lavoro non manca ma siamo veramente in pochi – riprende Carrara – . Fortunatamente due nuove volontarie si sono rese disponibili altrimenti sarei rimasto solo. Quest’anno non sarà facile". E dobbiamo dire che entrare nella sede della Fnp-Cisl di Nembro fa un certo effetto: una sola persona alla volta all’interno e sulle scrivanie sono posizionate delle barriere in plexiglas. "Il nostro ringraziamento ai volontari è immenso – dice Giacomo Meloni, segretario provinciale della Cisl – perché ci danno la possibilità di non lasciare indietro nessuno".