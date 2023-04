Cittadinanza onoraria agli under 18 figli di stranieri ma nati in Italia

Mentre il Governo è impegnato in un difficile dibattito sull’immigrazione, arriva da Albano Sant’Alessandro, centro bergamasco di 8mila abitanti, un’iniziativa che abbatte gli steccati che da sempre dividono centrodestra e centrosinistra sul tema dei migranti e sancisce che non esistono ragazzi di serie A o di serie B: tutti sono uguali.

Il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria ai ragazzi under 18 figli di immigrati nati in Italia e residenti ad Albano. La proposta è del gruppo consiliare di maggioranza “Riparti Albano“ guidato dal sindaco Gianmario Zanga, una lista civica con più anime: il primo cittadino è di Fratelli d’Italia mentre il suo vice e capogruppo, Fabrizio Mologni, è del Pd. Ed è stato proprio Mologni a proporre l’idea che Zanga ha immediatamente accolta. Non solo. Parere positivo è stato espresso anche dai due gruppi di minoranza in aula al momento della votazione, “Albano Basta!“ e “Albano Cambia“, mentre il consigliere del terzo gruppo di opposizione “Albano 2.0. Andiamo Avanti“ non era presente alla riunione per motivi di lavoro.

"La proposta – spiega Fabrizio Mologni – nasce da due pilastri fondamentali, giustizia ed equità sociale: parlando di ragazzi non possiamo fare distinzioni tra serie A e serie B. Non vogliamo creare divisioni e contrapposizioni, ma valorizzare le persone e il contributo che danno. Il secondo pilastro è l’utilità sociale: l’Italia ha bisogno di manodopera. Se continuerà questa tendenza ci saranno più pensionati e persone inattive che lavoratori. Il sistema economico non potrebbe reggere. Le aziende non trovano fresatori, operai specializzati, faticano alla ricerca di manodopera e collaboratori".

Il sindaco Zanga ribadisce: "In Italia siamo bravi a far diventare forti argomenti che non avrebbero motivo di essere trasformati in scontri politici. Sono troppo pochi i Comuni che conferiscono la cittadinanza ai figli di stranieri nati nel nostro Paese. Speriamo che altri seguano il nostro esempio". Il primo conferimento è previsto per il 4 maggio e coinvolgerà sette studenti di terza media.

Michele Andreucci