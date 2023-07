Cipiesse, il rogo ha distrutto tutto

Sembra essere stato un cortocircuito a generare il devastante incendio che nella serata di giovedì ha incenerito la storica sede del Cipiesse, la nota azienda bresciana in prima linea nell’organizzazione di spettacoli e concerti. Il fuoco ha divorato il capannone in cui erano custoditi gli arredi, i palchi e molte attrezzature audio e video per l’allestimento degli eventi, combustibile perfetto per alimentare le fiamme. Anche per questo lo spegnimento del rogo si è rivelato molto impegnativo, tanto da aver richiesto oltre 18 ore di lavoro ai vigili del fuoco. Ingentissimi i danni, la cui conta è solo all’inizio: la società, che ha incassato una pioggia di attestati di solidarietà, sui social network ha fatto sapere che ‘fisicamente’ nessuno è rimasto ferito e stanno tutti bene (fondata nel 1979 da Santo Bertocchi, Cipiesse conta su 15 dipendenti fissi e altrettanti stagionali).

Annullato il concerto di Rosa Chemical a Brescia.