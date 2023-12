Cinghiale vicino alla Brebemi. Tornano i lupi

Ancora animali selvatici vicino alle strade. Nei pressi del casello dell’autostrada Brebemi, a Caravaggio, nella Bassa Bergamasca, è stato avvistato un cinghiale. È successo nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’1,30. Un automobilista che stava transitando in zona ha notato l’animale e lo ha filmato con il cellulare (nella foto). Il video è poi stato postato sui social. Della sua presenza sono stati informati i carabinieri che hanno avviato le ricerche senza, però, riuscire ad individuare l’animale. Solo due mesi fa, il 5 ottobre, un altro cinghiale era stato avvistato nella Bergamasca, all’alba in pieno centro a Bergamo, in via Fratelli Calvi, davanti all’ingresso del palazzo che ospitava il centro servizi Ubi (passato poi a Intesa San Paolo: ora il palazzo è stato venduto).

Anche i lupi non sembrano lasciare tranquilla la Bergamasca. A Chignolo, frazione di Oneta, domenica, in pieno giorno, hanno attaccato pecore e capre vicino a un’azienda agricola che utilizza le reti alte dichiarate "anti lupo". Poi sono tornati la notte scorsa. Bilancio: due capre divorate quasi interamente, feriti un caprone, una pecora e due capre, parte di un gregge composto da venti capre e due pecore. L’episodio rappresenta l’ennesima conferma dell’espansione del lupo in Val Seriana. Gli ultimi casi confermano la discesa dei predatori verso la media valle. Veronica Borlini, la giovane allevatrice vittima della predazione, riferisce che anche lo zio ha già subito dei danni a Gorno sul monte Grem. Per discutere della situazione e delle iniziative da intraprendere si terrà, alla presenza di alcuni esponenti della Regione, un convegno ad Ardesio il 26 gennaio.