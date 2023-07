Ciclista travolto da un’auto Cade e muore sul colpo

SCHILPARIO (Bergamo)

Era partito di prima mattina da Breno, paese della Valle Camonica, assieme ad altri ciclisti. Doveva essere una sgambata come tante altre, come quella che lui aveva descritto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Un giro all’Aprica, sulle strade verso Bormio. Insomma, una vera e propria passione quella della due ruote. E proprio in sella alla bici ha trovato la morte. La vittima si chiama Damiano Bianchi, 37 anni, di Berzo Demo, (lavorava come autista alla Fnm autoservizi): ha perso la vita mentre con gli altri colleghi stava affrontando la discesa che collega Schilpario (Valle di Scalve) al passo del Vivione verso la via Mala. Un classico per chi ama pedalare. Arrivato all’altezza del Museo storico militare, a Schilpario, il 37enne sarebbe stato urtato da un’auto che era in fase di svolta: pare che volesse entrare in un parcheggio. L’impatto è stato violento, tant’è che il ciclista è rovinato a terra procurandosi un trauma cranico e altre contusioni. L’allarme è stato immediato; gli altri ciclisti che facevano parte del gruppo hanno subito allertato il 112. Sul posto è stata inviata l’ambulanza e l’automedica e nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero alzato in volo dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Quando il personale medico ha raggiunto il luogo in cui si era verificato l’incidente, per il 37enne bresciano purtroppo non c’era più nulla da fare. La caduta non gli ha lasciato via di scampo. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone e gli agenti della Polizia locale di Vilminore di Scalve, che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Occorre chiarire se effettivamente il ciclista è stato urtato dalla vettura che stava svoltando sulla strada. E proprio per questo motivo saranno importanti i racconti di chi ha visto. È stato allertato il magistrato di turno. La salma è stata composta nella camera mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria. Appena si è diffusa la terribile notizia, gli amici hanno scritto messaggi. Come questo: "Amavi la tua bici e ci rendevi partecipe delle tue imprese. Ti ricorderemo col sorriso sulla tua Willer: ora pedala anche lassù". Francesco Donadoni