Ciclista morto Assoluzione per i cantonieri

Sono stati assolti i due cantonieri che lavoravano per la Provincia e che all’epoca dei fatti erano stati incaricati di monitorare e sistemare le strade. La vicenda riguarda la morte di Pierangelo Gusmini, geometra di Cologno al Serio. Aveva 50 anni quando con la bici da corsa si schiantò contro un muro mentre percorreva la discesa che da Aviatico conduce a Selvino: era il 9 marzo del 2013. La sentenza ieri pronunciata dal giudice Donatella Nava. Anche il pm aveva chiesto l’assoluzione dei due imputati, Valter Cortinovis, 59 anni, di Costa Serina e Paolo Ghilardi, 60 anni, di Selvino. E per l’assoluzione si erano espressi, come scontato, i difensori Mauro Angarano e Roberta Zucchinali, per Cortinovis, ed Emilio Gueli per Ghilardi. L’avvocato Menini (per la moglie di Gusmini, in aula, parte civile) aveva chiesto la condanna, sostenendo che la caduta fu causata da un dislivello del manto stradale causato da due buche. L’amico d’uscita in bici era davanti e non vide. Nessuno fu testimone della caduta. È stato un percorso processuale molto lungo, tra la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico di ignoti e l’opposizione della famiglia. F.D.