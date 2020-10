Bergamo, 14 ottobre 2020 - Va all’associazione Musulmani di Bergamo il primo round della causa civile intentata contro Regione Lombardia a tutela del diritto di proprietà per la vicenda dell’ex cappella dei frati cappuccini degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo, dal 2015 utilizzata in comodato d’uso gratuito dalla Comunità ortodossa romena del capoluogo orobico, ma messa all’asta nell’ottobre del 2018 dall’Asst Papa Giovanni XXIII (azienda controllata da Regione Lombardia) e acquistata dall’Associazione Musulmani di Bergamo, forte di un rialzo dell’8% sulla base di 418.700 euro: l’esito della gara sollevò un polverone politico, tanto che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annunciò che il Pirellone avrebbe esercitato il diritto di prelazione (cosa che effettivamente fece) per ricomprare l’immobile e destinarlo ad un progetto culturale.

I musulmani orobici, però hanno deciso di presentare ricorso in tribunale. A dare loro ragione è adesso la sentenza pronunciata dal giudice civile del tribunale di Bergamo Laura Brambilla. A dare la notizia è l’Associazione Musulmani di Bergamo, assistita dall’avvocato Andrea Di Lascio. "La sentenza del tribunale ci dà ragione – si legge in una nota pubblicata sul canale social – Regione Lombardia si è comportata in modo discriminatorio e dovrà restituirci l’ex chiesa, acquistata legittimamente". Il dubbio dei musulmani era il seguente: se l’aggiudicatario dell’immobile fosse stato un altro dei soggetti presenti all’asta (la Comunità ortodossa romena e un imprenditore alberghiero), la Regione avrebbe comunque esercitato la prelazione? Ricordiamo che nella primavera del 2019, dopo le verifiche di legge (i musulmani bergamaschi avevano presentato un voluminoso dossier aggiuntivo sull’ente aggiudicatario, in particolare sui membri del loro direttivo), l’immobile venne assegnato all’associazione. Dopo la firma del rogito, però, il Pirellone aveva ufficializzato l’esercizio del diritto di prelazione con una delibera e la presentazione di un progetto culturale su misura per l’ex chiesetta.

L’intenzione dell’Associazione Musulmani di Bergamo è quella di realizzare nel sito una moschea, aggirando, in maniera del tutto legale e legittima, la norma regionale nota come “legge anti-moschee”. Quest’ultima prevede infatti vincoli severi che rendono pressoché impossibile la costruzione di nuovi luoghi di culto. Nel caso dell’ex cappella dei Riuniti, già destinata all’uso religioso dal Piano di Governo del territorio approvato dal Consiglio comunale di Bergamo, il problema non si pone.