Cidate al Piano (Bergamo) - Un tir ha sbagliato manovra danneggiando una chiesetta del quattrocento. E’ successo a Cividate al Piano. Un camion, probabilmente "ingannato" dal navigatore, nonostante i divieti di transito ai mezzi pesanti, ha imboccato via Peschiera urtando e demolendo completamente il portichetto della quattrocentesca chiesetta di Santa Margherita che si trova in via Solferino. L’impatto ha smurato le travi ancorate alla facciata e fatto crollare le due colonne tuscaniche in pietra arenaria, crepando il muro del luogo di culto e danneggiando uno dei quattro affreschi: quello raffigurante la Madonna col Bambin Gesù, sul timpano della chiesetta e attribuito ai Baschenis.

© Riproduzione riservata