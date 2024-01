Chiedono una sigaretta lo massacrano di botte. Denunciati in tre

Ai carabinieri, ha denunciato di essere stato aggredito da tre individui, che prima gli avrebbero chiesto una sigaretta e proposto un acquisto di droga, per poi picchiarlo con una spranga e rapinarlo di giacca, cellulare, portafogli e altri effetti personali. Vittima dell’aggressione avvenuta lunedì verso le 20.30 in un parcheggio di Rezzago, un ucraino di 25 anni residente a Caglio. Dalla descrizione, i militari sono arrivati a identificare tre nordafricani, un uomo di 25 anni residente nel Monzese e due sue connazionali – una di 22 anni residente ad Albese con Cassano, l’altra di 25 residente nella Bergamasca –, tutti già noti. L’ucraino è stato medicato e dimesso con 30 giorni di prognosi. Le indagini proseguono per inquadrare meglio l’accaduto.