Chiavi in auto. Così la casa veniva svuotata

A chi non è capitato almeno una volta di lasciare le chiavi di casa in auto? Sbagliato. Lo dimostra l’operazione condotta dai carabinieri che ieri mattina hanno arrestato, su ordine del tribunale, tre nomadi che vivevano in provincia, nel campo nomadi di Trescore Balneario, di età comprese tra i 25 e i 35 anni e già noti per precedenti specifici, accusati di avere messo a segno dieci furti a Bergamo, Bolgare, Brusaporto, Cavernago, Zandobbio, Costa di Mezzate, Fontanella e Nembro. Cinque colpi in auto e cinque in abitazione.

Si tratta di Demis Renardo, nato a Calcinate, considerato la mente, Crista Zepp, residente a Cenate Sotto, e Jeson Lichtenberger, residente nel campo nomadi di Trescore Balneario. Oltre a loro tre, della banda facevano parte altri due complici, già in carcere, lo scorso giugno. Erano stati arrestati dopo aver commesso un furto in abitazione a Bolgare, erano stati inseguiti fino all’interno di Oriocenter. Proprio in quella circostanza erano stati trovati con radio portatili, arnesi da scasso e targhe clonate. Per gli spostamenti utilizzavano una Skoda Octavia. Una volta individuata la vettura, scassinavano le portiere, ne prelevavano le chiavi, e poi svaligiavano gli appartamenti. Setacciavano i parcheggi vicino ai ristoranti e, individuata l’auto "giusta", si mettevano in azione. Uno dei componenti del gruppo, in contatto radio con gli altri, dopo aver accertato che il proprietario fosse all’interno del locale. Se nell’abitacolo trovavano le chiavi di casa, risalivano, tramite i dati riportati nel libretto di circolazione, all’indirizzo di residenza, dove si precipitavano. F.D.