Cervo intrappolato a un cancello. Liberato e curato, è tornato libero

Era rimasto intrappolato con una zampa in un cancello, probabilmente nel tentativo di scavalcarlo. Una disavventura fortunatamente a lieto fine quella capitata qualche giorno fa a un esemplare di cervo a Vigolo, località Squadre. La polizia provinciale, dopo una segnalazione giunta alla sala operativa da un cittadino, lo ha liberato. Il cervo era intrappolato, sotto la pioggia battente e versava in condizioni di forte stress. Anche per questo, oltre che per via delle grandi dimensioni dell’animale, gli agenti hanno deciso di procedere a narcotizzarlo grazie al supporto della veterinaria di Ats Bergamo, intervenuta sul posto per poterlo visitare, medicare e liberare in sicurezza. Una volta sedato l’animale, il cancello è stato tagliato con un flessibile per liberare la zampa imprigionata. Poiché le ferite riportate (alcune escoriazioni alla zampa e un taglio superficiale della cute nella zona addominale) sono state giudicate guaribili spontaneamente, il cervo è stato trasportato nella valle di Vigolo, una zona con ampi prati adatti.

Dopo essersi risvegliato grazie alla somministrazione dell’antidoto alla sedazione, il cervo si è allontanato autonomamente in buone condizioni. La popolazione di cervi nella provincia bergamasca conta circa 3.500 esemplari su un totale di circa 20mila ungulati (di cui quasi la metà, circa 9mila è costituita da cinghiali). "Ringraziamo Ats Bergamo per la collaborazione che ci ha permesso di portare a termine l’intervento positivamente – ha commentato il comandante della polizia provinciale, Matteo Copia – . Operiamo ogni giorno per il presidio e la vigilanza del territorio in materia faunistico-ambientale e la nostra sala operativa è attiva in ogni momento per rispondere alle richieste dei cittadini inerenti il soccorso della fauna selvatica in difficoltà, fornendo loro le indicazioni necessarie o intervenendo direttamente come nel caso del cervo di Vigolo". F.D.