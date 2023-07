Cede il canale di contenimento, Saviore a rischio con le piogge

Nel Bresciano non è ancora possibile dare una stima ai danni del maltempo. Sicuramente ingentissimi sia in Valcamonica, sia sul Sebino, sia nella Bassa sia sul Garda, dove sono andate distrutte molte colture e dove la grandine ha rotto parabrezza e la carrozzeria di varie auto. In molte di esse si trovavano persone terrorizzate. A Cevo ha ceduto il canale di contenimento delle acque meteoriche di tutta la valle di Saviore: da Saviore dell’Adamello alla Valle dei Mulini, dove è rimasta impigliata una briglia di protezione. L’infrastruttura è ostruita anche più a monte, dove ora si è formato una specie di laghetto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la protezione civile.

Ieri il sindaco Silvio Citroni è rimasto tutto il giorno a vigilare sulla situazione. Se piovesse ancora potrebbero esserci pericoli. In Valcamonica restano chiuse le provinciali 6 e 88.

A Corteno Golgi il sindaco Ilario Sabbadini ha emesso un’ordinanza che vieta il transito di veicoli e pedoni lungo la strada più colpita dall’alluvione: la Doegn- La Palù, dove sono caduti alcuni rami e dove la stabilità degli alberi è precaria. Si tratta della zona dove si trova l’area destinata agli scout in cui era accampata la povera Chiara, morta schiacciata da una pianta mentre era nella sua tenda. Un provvedimento, questo, fatto per evitare che la gente si rechi in un’area attualmente considerata a rischio. La tempesta abbattutasi sul Bresciano lunedì sera è ritenuta una delle più forti degli ultimi 30 anni.

Mi.Pr.