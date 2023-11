C’è “Un suono in estinzione“. Misura la massa del ghiacciaio

Dal respiro del ghiacciaio dati preziosi per la ricerca scientifica. Si terrà domani, all’auditorium del collegio Lucchini di Brescia, la 2ª edizione della giornata di studio, promossa da Università degli studi di Brescia, sul progetto ‘Un suono in estinzione’, ideato nel 2020 dal ricercatore e sound artist bresciano Sergio Maggioni. Il progetto artistico-scientifico sta acquisendo dal 2021 i suoni generati dal movimento e dalla fusione del ghiacciaio dell’Adamello nel suo ventre e nell’ambiente circostante. Anche quest’anno, come nella scorsa estate, il ghiacciaio ha perso più volume che nei decenni scorsi, per effetto della scarsa nevosità invernale e delle alte temperature estive: dal 2015 ad oggi registra una perdita di 50 ettari (pari a 70 campi da calcio). Nella giornata di studio, oltre ad ascoltare i suoni registrati nei crepacci, negli inghiottitoi, presso la fonte e la cascata terminale del torrente glaciale, si mostrerà il confronto tra le misure acustiche e i risultati della simulazione con un modello matematico del tasso di fusione del Ghiacciaio dell’Adamello nelle campagne sperimentali del 2021 e 2022.

Il confronto permette di prevedere con maggiore affidabilità l’impatto della sua evoluzione sulla futura disponibilità della risorsa idrica, destinata prevalentemente agli usi irrigui e idroelettrici - dichiara Roberto Ranzi, ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia e responsabile scientifico del progetto per l’Università degli Studi di Brescia - oltre che suggestivi ed emozionanti, sono particolarmente utili per individuare le fasi temporali e l’intensità dei flussi di fusione del ghiacciaio dell’Adamello. Permettono di calibrare i parametri dei modelli matematici con i quali simuliamo l’idrologia del ghiacciaio e l’impatto delle variazioni dei deflussi sulla producibilità idroelettrica e la disponibilità delle risorse idriche". F.Pa.