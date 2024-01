Cassonetto prese fuoco per i botti di Capodanno. Denunciati i responsabili

La notte di Capodanno sono andati a esplodere botti in una piazzetta vicino a una piazzola rifiuti, dove stavano festeggiando. Poi hanno raccolto tutti i residui dell’esplosione, senza curarsi che fossero ben spenti, e li hanno gettati nei cassonetti. Di lì a poco, era divampato un incendio per il quale intervennero i Vigili del fuoco. Ora i carabinieri di Menaggio, al termine delle indagini per risalire a chi avesse causato quel disastro, attraverso le telecamere, hanno identificato i responsabili, due uomini di 47 e 41 anni, denunciati per concorso in danneggiamento a seguito di incendio, aggravato in quanto commesso ai danni di oggetti di uso pubblico, e di accensione di fuochi pericolosi. Si sono resi disponibili a risarcire il danno. Pa.Pi.