Case vacanze fantasma Dai controlli emergono 120 strutture irregolari

ISEO (Brescia)

Non hanno mai denunciato l’apertura del loro bed&breakfast o del loro affittacamere e dunque esercitavano, di fatto, una professione abusiva, evadendo le tasse. Sia locali, sia nazionali. Sbalorditivo risultato emerso da una serie di controlli condotti a campione dal Corpo Intercomunale del Sebino Orientale, coordinato dal commissario capo Antonio Brigandì all’interno di strutture ricettive sparse sul territorio di Iseo, collocate sia in centro storico, sia nelle frazioni.

Tre tra case vacanze e B&b sono risultati abusivi e non in regola con la legge regionale. Sono state tutte chiuse e multate con una ammenda di 3mila euro. Non solo: il Comune di Iseo farà segnalazione alle autorità competenti. "L’indagine ha avuto impulso dall’amministrazione comunale la quale ha rilevato, nel corso degli anni, il mancato incremento delle tasse di soggiorno a fronte di un costante aumento di turisti, oltre alle molteplici segnalazioni, da parte dei da cittadini, di attività irregolari di affitta camere all’interno dei propri stabili – spiega il vicesindaco Cristian Quetti – È risultata l’esistenza di 120 strutture irregolari ed un numero significativo di inserzioni inserite nel web da strutture fantasma". In una di esse alloggiavano 52 persone, in un’altra dieci e in una collocata in una frazione erano dichiarate due stanze, mentre in realtà ne venivano affittate 12. "In tal modo sono emerse le attività fantasma non registrate che – spiega il comandante Brigandì - oltre a esercitare una concorrenza sleale nei confronti delle attività ricettive regolari, evadono le tasse locali (imposta di soggiorno ndr) sottraendo all’ente importanti risorse che possono essere investite nei servizi pubblici".

I controlli saranno estesi a tutte le strutture ricettive in quanto l’aumento dei turisti, stimato nel 2022 del 3035%, non ha prodotto aumenti sull’importo incassato della tassa di soggiorno. Tale dato impone controlli incrociati anche sulle strutture ricettive autorizzate. Le attività illegali sono state multate e chiuse, così i proprietari hanno dovuto trovare una sistemazione per i loro ospiti. Ora ci penserà la Guardia di Finanza.

Milla Prandelli