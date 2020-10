Bergamo, 6 ottobre 2020 - Blitz della polizia di Stato questa mattina alla Cascina Ponchia di Bergamo, edificio che si trova nel quartiere di Monterosso e che è occupato dal 2013.

Verso le 6 la polizia di Stato, assieme ai carabinieri, è intervenuta per lo sgombero. All'interno non c'era in realtà nessuno. Si è trattato di un sequestro preventivo, disposto dalla Procura in seguito alla richiesta del Comune, che è proprietario dello stabile. Non sono mancate le proteste del gruppo 'Kascina Autogestita Popolare Angelica Cocca Casile', che annuncia manifestazioni.