Carcere di Brescia, due risse contemporanee, un agente di Polizia penitenziaria ferito

Distinte ma in contemporanea, due risse tra diversi detenuti, appartenenti alle sezioni sud e nord, sono scoppiate ieri mattina all’interno del carcere di

Brescia. Il bilancio è di un agente di Polizia penitenziaria che è rimasto ferito con 7 giorni di prognosi. In quel momento il poliziotto si è ritrovato da solo nella sezione nord a fronteggiare la rissa. Nonostante la richiesta d’aiuto, gli altri poliziotti in servizio non sono arrivati in tempo in quanto impegnati con la rissa nella sezione sud. "La situazione rimane tesa, ma sotto controllo – commenta Calogero Lo Presi, coordinatore regionale Fp Cgil – il personale della Polizia penitenziaria, con spirito di sacrificio e abnegazione, garantisce ordine e sicurezza pur a fronte di condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose" ed anche "in presenza di oltre 350 detenuti a fronte dei 189 previsti".