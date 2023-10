Caravaggio, nascondeva in casa tre chili di hashish: arrestato

Caravaggio (Bergamo) – E stata una fonte confidenziale a mettere in allerta gli agenti della Squadra mobile di Bergamo e consentire di rinvenire tre chili di hascish, e arrestare un 30enne italiano con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio.

I poliziotti mercoledì si sono presentati nella casa di Caravaggio dove il giovane, che lavora in un ristorante, vive con la compagna e la figlia piccola. La perquisizione ha permesso di ritrovare lo stupefacente. La droga si trovava dentro uno zainetto riposto in taverna. A seguito del rinvenimento, il 30enne è stato arrestato. Questa mattina, durante il processo per direttissima l’imputato ha deciso di parlare, spiegando che purtroppo soffre di ludopatia. Ha quindi ammesso di aver fatto un errore, assicurando però di voler cambiare sia stile di vita che le cattive frequentazioni. E questo perché, ha aggiunto, desidera stare vicino alla sua bambina.

L’arresto è stato convalidato senza l’applicazione di misure cautelari. Il giovane ha poi patteggiato la pena di un anno e dieci mesi, e 4mila euro di multa. Con pena sospesa.