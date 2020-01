Caravaggio, 2 gennaio 2020 - Quando i cittadini collaborano, è possibile che certe situazioni, per esempio di difesa ambientale del territorio, possano essere rapidamente affrontate da parte delle autorità competenti, grazie appunto a coloro che si attivano con segnalazioni agli uffici comunali, informando su realtà che richiedono verifiche. Sono state numerose recentemente le segnalazioni di questo tipo, per esempio al Comune di Treviglio, tramite l’associazione Treviglio Urbana che si dedica a raccogliere informazioni su disagi o situazioni al limite, ottenendo poi l ’intervento degli uffici comunali addetti. Con risultati importanti. Comunque cresce il numero dei cittadini che segnalano situazioni da controllo

Così è accaduto anche a Caravaggio, nei giorni scorsi, dove la segnalazione di un cittadino ha fatto scattare l’intervento dell’unità operativa ambiente della polizia locale, che ha condotto all’individuazione di una discarica abusiva nell’area nord ovest del territorio. Un cittadino ha appunto segnalato il fatto che una ruspa stesse scaricando del materiale, a suo avviso ritenuto sospetto. Si è poi accertato che era effettivamente materiale da costruzione e demolizione edile, in un’area caratterizzata dalla presenza di cantieri.

Il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, ha reso noto che "sono stati scaricati circa 20 metri cubi di cosiddetto rifiuto speciale non pericoloso". Chi lo ha fatto, non ha probabilmente tenuto conto della "sensibilità ambientale dei concittadini e della prontezza degli agenti dell’unità operativa ambiente che sono immediatamente intervenuti per bloccare tutto". L’episodio è accaduto durante il periodo di queste ultime festività. Sono stati contestati dalla polizia locale, sia all’addetto allo scarico del materiale sia al titolare dell’impresa edile, l’assenza del formulario di identificazione dei rifiuti, ovvero il documento della tracciabilità, e il fatto del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. Possibile tuttavia ridurre le sanzioni se si verificano talune condizioni. Determinato il sindaco di Caravaggio che esorta "ad andare avanti insieme così", proseguendo in una battaglia che coinvolge tutti, poiché riguarda salute e ambiente, due beni da valorizzare e difendere nella comunità.