Bergamo, 23 gennaio 2020 - Due giorni di spettacoli, workshop e cucina per rivivere una tradizione millenaria e allargare lo sguardo dei bergamaschi oltre il confine delle Mura. Per la prima volta Bergamo celebra pubblicamente, sabato e domenica, il Capodanno Cinese, una festa che non ha una data fissa poiché segue il dipanarsi degli anni lunari che corrispondono, secondo l’astrologia cinese, a un ben preciso segno zodiacale: il 2020 è l’anno del Topo. L’evento, organizzato dalla neonata Associazione Cinese di Bergamo con Doc Servizi, Spazio Polaresco, Scuola di Cinese, Comune di Bergamo e Bergamo per i Giovani, verrà ospitato nello Spazio Polaresco, che sorge nel quartiere cittadino di Longuelo.

La prima giornata, sabato, si apre a partire dalle 15 con un laboratorio dedicato ai bambini tra ideogrammi, realizzazione di dragoni, disegni di maschere e défilé di abiti tradizionali cinesi. Troveranno spazio anche i tradizionali ritagli di carta (jianzhi): si tratta di un’arte popolare che prevede la preparazione di immagini appositamente pensate per essere incollate alle finestre nel periodo della festa; rappresentano simboli e parole di buon auspicio realizzate con carta di colore rosso. Segue, alle 16, un laboratorio per la preparazione dei jiaozi, i ravioli cinesi, uno degli alimenti maggiormente amati e consumati soprattutto nel nord-est della Cina, considerati simboli di accoglienza e ricchezza con quella loro forma che richiama un lingotto. La giornata si chiuderà alle 21 con la proiezione del film “Grosso guaio a Chinatown” di John Carpenter.

La seconda parte del Capodanno Cinese, in programma domenica, si aprirà alle 12,30 con un grande pranzo a base di piatti della tradizione. Dopodiché l’assessore comunale all’Istruzione Loredana Poli dipingerà di rosso l’occhio del Dragone, gesto che aprirà la sfilata allegorica dall’arena del Polaresco fino al piazzale del Caffè Bazzini e ritorno. Si tratta di una parata in costume, uno spettacolo variopinto, tra danze e acrobazie, dove a spiccare è ancora una volta il colore rosso. Seguiranno, all’auditorium del Polaresco, esibizioni, performance che concluderanno i festeggiamenti del primo Capodanno Cinese a Bergamo. Ai festeggiamenti parteciperà anche l’istituto scolastico iSchool di Bergamo, dove l’insegnamento della lingua cinese è parte integrante del programma della scuola primaria, che omaggerà con una serie di eventi la festa più importante dello Stato del Dragone.