Capitale del formaggio. La nona edizione di Forme

Capitale del formaggio. La città di Bergamo si prepara ad accogliere la 9a edizione di Forme, la manifestazione dedicata al mondo del formaggio e alla valorizzazione dell’intero comparto lattiero-caseario italiano e riafferma il primato della Bergamasca in questo settore, dove può contare nove Dop. Da oggi a domenica 20 ottobre, il centro storico di Città Alta sarà il fulcro di una serie di eventi imperdibili per professionisti del settore e appassionati di formaggi, con un focus speciale sul made in Italy e le sue eccellenze. “Forme in Italy“ è il tema della kermesse, che ospita convegni, eventi e ben 29 cheese labs, le tradizionali masterclass che propongono un programma un programma ricco di sorprese: degustazioni di formaggi italiani e esteri abbinati a vini. La manifestazione prevede anche la 6a edizione del concorso caseario internazionale “Stupore ed Emozione“ che premierà i migliori formaggi e produttori. Dopo il taglio del nastro, in programma venerdì alle 17, verrà presentato il primo rapporto sul turismo caseario in Italia. I ristoranti Il Circolino, Da Mimmo, Lalimentari e Il sole, insieme al nuovo Bù Bistrot dell’Accademia Carrara, ospiteranno incontri fra cibo, arte, territorio e accoglienza. Nel giardino de Il Circolino andrà in scena anche il “Circolo della Gastronomia Creativa Italiana“, dove sarà possibile degustare e acquistare una selezione dei migliori prodotti enogastronomici delle Città Creative Italiane Unesco per la Gastronomia: Alba, Bergamo e Parma. Nel programma 2024 di Forme trovano spazio anche l’evento solidale “Charity Red Party“, organizzato da Armr a favore dell’istituto Mario Negri e il tradizionale mercato del formaggio in Piazza Vecchia, in Città Alta.

Michele Andreucci