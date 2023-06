Capienti, meno inquinanti Ecco i nuovi bus “green”

L’obiettivo, grazie alla capienza raddoppiata, passata da 80 a 162 posti (dei quali 39 seduti), è quello di ridurre l’effetto "sardina" dei passeggeri soprattutto nelle ore di punta, quando a bordo salgono gli studenti: i mezzi saranno utilizzati proprio nelle fasce più critiche, a rotazione sulle linee 1,5, 6, 7, 8 e 9, tratte che hanno flussi maggiori dei viaggiatori; esclusa Città Alta, perché la lunghezza dei bus articolati rende pericolosa la manovra a Colle Aperto e lungo le Mura. Hanno iniziato a circolare i sette nuovi maxi bus acquistati dall’Azienda Trasporti Bergamo (Atb), i Lion’s City, euro 6 mild hybrid, lunghi 18 metri, alimentati a gas naturale-metano compresso che grazie alla compresenza di un motore elettrico riducono i consumi fino al 10%. I bus hanno quattro porte tre per agevolare l’accesso, biglietteria a bordo, display e l’annuncio vocale delle fermate. Questi primi sette bus sono la prima tranche di nuovi ingressi, entro fine anno si conteranno 35 nuovi mezzi. E per la prima volta la società di trasporto pubblico locale acquista mezzi nuovi e non di seconda mano, grazie al finanziamento di Regione Lombardia, 1.452.374 euro, pari al 56% circa dell’investimento, in tutto 2.659.300 euro. L’auspicio condiviso da Atb e Comune è arrivare a una flotta diesel free entro il 2030. Sui 147 bus di Atb, 75 sono diesel free. "Il rinnovamento – spiega Liliana Donato, dg Atb – ha preso il via lo scorso anno. Crediamo che la grande sfida verso l’ambiente sia inoltre quella di dare una nuova opportunità di viaggio ai cittadini". "L’obiettivo – sottolinea l’assessore regionale Franco Lucente – è arrivare ad avere un trasporto pubblico locale totalmente green a emissioni zero". Michele Andreucci