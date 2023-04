Candidato antisistema fuori gioco Poche firme valide, lista respinta

di Federica Pacella

Dovevano "rompere l’assedio", avviando la campagna elettorale addirittura con la proposta di una moneta "alternativa e sovrana", ma l’operazione si è conclusa ben prima di iniziare. Ancora Italia, lista antisistema che doveva sostenere la candidatura di Ernesto Taveri (nella foto) a sindaco di Brescia nella amministrative del 14 e 15 maggio (capolista l’infermiere bresciano free-vax Mariano De Mattia), ha accettato il verdetto della Commissione elettorale che, nella notte tra sabato e domenica, li ha esclusi dalla competizione. Dalla verifica delle 400 firme presentate a sostegno della lista, sono risultate valide 341, 9 in meno delle 350 richieste.

"Consapevoli di aver fatto tutto quanto fosse nelle nostre possibilità per partecipare alle elezioni cittadine, accettiamo senz’altro il verdetto della Commissione elettorale che ci esclude", è il messaggio della lista.

Troppe le irregolarità formali, tanto che, dopo aver preso atto delle contestazioni, il gruppo politico ha rinunciato a fare ricorso al Tar.

"Traiamo da tutto ciò una grande lezione di vita che ci permette oggi di essere maggiormente consapevoli rispetto a quali siano le regole che governano questo nostro orfano mondo".

In corsa restano, quindi, 18 liste e 4 candidati sindaco a Brescia. Ieri mattina, in Prefettura, sono state sorteggiate le posizioni sulle schede. Nella cabina elettorale, i votanti troveranno: Alessandro Maccabelli con La Maddalena per Brescia; Laura Castelletti con il supporto, nell’ordine, di Brescia Capitale, Brescia Green, Terzo Polo, Brescia Attiva, Pd, Al lavoro con Brescia, Civica Castelletti Brescia 2030; Alessandro Lucà con Pci, M5S, Unione Popolare; Fabio Rolfi con Fratelli d’Italia, Viva Brescia, Fabio Rolfi sindaco, Lega, Brescia Davvero, Forza Italia.

Intanto la campagna elettorale prosegue tra programmi, impegni e scontri. Il centrodestrra ha annunciato che farà un esposto al Corecom e che manderà una segnalazione puntuale al Prefetto per l’uso scorretto dei luoghi e dei simboli istituzionali che la maggioranza guidata da Castelletti avrebbe fatto della festa per i 150 anni del Corpo della polizia locale.