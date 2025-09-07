Alla Galleria Fanzago montati i cancelli anti-bivacchi: i commercianti protestano

Bergamo, 7 settembre 2025 – Non sono ancora utilizzabili, ma fanno già discutere i cancelli che sono stati installati agli ingressi della Galleria Fanzago per impedire l’accesso nelle ore notturne a senzatetto e spacciatori che da tempo hanno preso possesso dell’area. I sistemi elettronici che attiveranno le cancellate non sono ancora un funzione, ma le porte intanto sono state montate.

Una novità che, sebbene ritenuta necessaria dai condòmini per meglio garantire la sicurezza pubblica, ad alcuni titolari delle attività commerciali lascia parecchi dubbi. Da un lato perché tra i punti ancora da definire ci sono gli orari di apertura e chiusura del cancelli (recentemente si era ipotizzato il divieto di accesso dalle 20 di sera alle 8 del mattino). Dall’altro perché, per chi lavora nella Galleria Fanzago, l’introduzione delle cancellate non sembra una soluzione definitiva al problema della presenza di soggetti spesso alterati da alcol e sostanze stupefacenti.

“Per i residenti i cancelli sono sicuramente utili e vivranno più tranquilli, ma le attività verranno danneggiate e il problema dei bivacchi di giorno rimane anche con i cancelli. Anzi in inverno potrebbe aggravarsi”, commentano alcuni commercianti. L’aspetto che lascia più perplessi gli esercenti è quello degli orari di attivazione delle porte. Seppure l’area sarà sorvegliata da guardie private, incaricate sempre da residenti e commercianti, che prima della chiusura dovrebbero invitare eventuali persone presenti a uscire, le fasce orarie per loro vanno concordate con i negozi.

“L’importante è che prima di decidere gli esercenti vengano coinvolti. Per ora non si è tenuto conto di alcune problematiche”, spiegano i commercianti facendo riferimento appunto agli orari che, se verranno mantenuti come prospettato, dalle 20 alle 8, “limiterebbero l’attività di quei negozi che chiudono oltre le otto di sera oppure aprono prima il mattino, come alcuni bar. Per loro sarebbe un problema, visto che i ragazzi delle scuole alle 7 sono già da loro. I cancelli portano via clienti. in più qui l’illuminazione la sera è poca. La gente così finirà con l’andare altrove. Ci vogliono piuttosto maggiori controlli delle forze dell’ordine”. La questione sarà discussa mercoledì nel corso di una riunione.