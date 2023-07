Campagna 2023 Goletta dei Laghi di Legambiente, Bilancio tra Luci e Ombre per il Garda

Bilancio tra luci e ombre quello della campagna 2023 della Goletta dei Laghi di Legambiente per il Garda. Sui 13 campioni prelevati tra sponda lombarda (7) e veneta (6), due sono risultati inquinati, entrambi nel Bresciano: la foce del torrente in località Santa Maria di Lugana a Sirmione risulta fortemente inquinata, mentre è fuori dai limiti di legge il nuovo punto di campionamento di Toscolano Maderno, la foce del rio Lefà. Ma ci sono segnali positivi: i punti di Salò, Padenghe sul Garda, la foce del Rio nell’oasi San Francesco del Garda e la foce del Torrente Toscolano risultano, infatti, entro i limiti, a differenza dell’anno scorso. Tra i problemi evidenziati da Cristina Milani e Paolo Bonsignori del Circolo Legambiente per il Garda, ci sono l’overtourism e l’assenza di un sistema di depurazione unitario.