Camion va a fuoco sulla tangenziale In tilt la viabilità

Un camion va a fuoco e il traffico va in tilt, anche se sono solo le sei del mattino. È successo ieri all’alba appunto sulla tangenziale, alle porte della città, in corrispondenza dello svincolo per entrare in A4 dal casello di Brescia Est. Per ragioni in corso di accertamento il rimorchio di un autoarticolato si è incendiato. Nessuno è rimasto ferito, e il conducente è sceso dal mezzo in tempo, ma le operazioni di spegnimento delle fiamme ha generato forti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco partite dal comando provinciale di via Scuole. La tempestività dell’intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere il rogo velocemente e di evitare che intaccasse il carico. Nel frattempo però, soprattutto in direzione del centro, si sono registrati rallentamenti e code di oltre due chilometri. A gestire la viabilità hanno pensato gli agenti della polstrada. B.Ras.